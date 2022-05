Het is bijna business as usual in Barcelona. Voor de vierde keer in zes races dit seizoen wordt de voorste startrij gevormd door de twee sterkste coureurs van het veld: Charles Leclerc en Max Verstappen.

De twee coureurs gaan een interessante start van de Grand Prix van Spanje tegemoet. Het is moeilijk inhalen op het Circuit de Barcelona-Catalunya en dus is een goede run naar de eerste bocht (rechtsaf) bijna van levensbelang. Leclerc lijkt de beste papieren te hebben: 23 van de laatste 31 races in Barcelona werden gewonnen door de polesitter.

Uitslagen GP Spanje 2022 - Startopstelling