De tijd die Nico Hülkenberg weg was van de Formule 1 heeft ‘zeer positief’ voor hem uitgepakt. De Duitser keert dit jaar na drie jaar als reservecoureur terug als fulltime-coureur, dit keer bij Haas F1.

Hülkenberg moest de Formule 1 na het seizoen 2019 afzwaaien, al bleef hij altijd paraat als reservecoureur. Hij werd uiteindelijk vijf keer opgeroepen als invaller bij Aston Martin, waar hij in 2021 drie keer inviel en vorig jaar nog Sebastian Vettel in de eerste twee races van het seizoen verving.

Dit jaar keert ‘Hülkenback’ terug in de Formule 1 als vaste coureur bij Haas F1. Dat hij de afgelopen jaren af en toe kon invallen, maar vooral wat rustiger aan kon doen, heeft hem goed gedaan. “Het is zeer positief voor me geweest”, zegt Hülkenberg tegen Motorsport.com. “Uiteraard kan ik alleen over mijn eigen verhaal praten. Maar ja, 2019 was niet altijd geweldig. Ik voelde dat ik op dat moment even weg wilde.”

Het had bovendien enkele voordelen, geeft Hülkenberg aan. “Je ontwikkelt een ander inzicht en nieuwe perspectieven op hoe het is gegaan en wat je hebt gedaan. Je kijkt terug op veel dingen en verwerkt dat allemaal.” De tijd dat hij weg was hebben hem ‘enorm geholpen’, stelt de coureur uit Emmerik.

Spanning en sensatie

Er is op de achtergrond veel veranderd in het leven van Hülkenberg. “Ik ben getrouwd en ben nu een vader. Dat is allemaal gebeurd, dat is gewoon het leven. Dat heeft geen invloed op mij, denk ik. Ik bedoel, het heeft in zekere zin wel invloed omdat het wel wat doet, maar het draaide meer om het ontkoppelen in professionele zin.”

Hoewel hij de jaren als reservecoureur waardeerde door de rust die erbij kwam kijken, begon hij het racen in de Formule 1 steeds meer te missen. “Het was een heel andere rol dan ik gewend was”, legt Hülkenberg uit. “Als je niet in de auto zit en je niet elke dag hoeft te presteren, dat geeft een heel ander gevoel.”

“Tegelijkertijd,” vervolgt Hülkenberg, “mis je de dingen die bij een race komen kijken: de spanning, de sensatie, de kick. Dat is ook het gevoel dat terugkeerde. Ik wilde een comeback maken en ik wil dit nog een tijdje blijven doen”, besluit de nieuwe teamgenoot van Kevin Magnussen.