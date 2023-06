Wat maakt Max Verstappen ook dit seizoen weer zo goed en misschien wel beter dan ooit? Autocoureur en Viaplay-analist Tom Coronel geeft antwoord in podcast Paddockpraat van FORMULE1 Magazine: “Hij is nog steeds aan het groeien, Max vreet het dashboard op.”

Jaar na jaar maakt Verstappen indruk in de Formule 1, maar Coronel ziet nog steeds progressie bij de tweevoudig wereldkampioen. “Max wordt steeds maar beter. Op een gegeven moment denk je: dit is de top. Maar het verschil wordt alleen maar groter. Het is niet dat Sergio Pérez minder wordt, Max is nog steeds aan het groeien. Deze gozer vreet gewoon het dasboard op. Dat is zo gaaf om te zien.”

‘Hij gebruikt zijn wapens niet’

Dat Red Bull de snelste auto heeft, helpt heus mee. Maar daar is het succes van Verstappen niet alleen maar mee verklaard. Pérez zou dan ook sneller moeten kunnen rijden dan hij nu doet. “Je hebt gelijke wapens. Je hebt alletwee een mes, zo zie ik het. Maar hij gebruikt het niet.”

Coronel vervolgt over de Mexicaan: “Als autocoureur zijnde moet je je aanpassen aan de auto. Want als die nou eenmaal harder gaat op een bepaalde manier, en jij zegt: ‘Ik kan er niet mee rijden en dat ligt aan mijn rijstijl’, dan hoor je niet thuis bij het team. Incidenteel zit Pérez er soms wel bij, dus het heeft gewoon te maken met zijn eigen kunde. Hij is goed, maar Max is buitencategorie.”

De complete aflevering van Paddockpraat beluister je hier, of luister en abonneer via bijvoorbeeld Spotify.