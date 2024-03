De rollen zijn omgedraaid. Na jaren van dominantie van Mercedes is Red Bull de absolute supermacht in de Formule 1. Dat is ongetwijfeld frustrerend voor teambaas Toto Wolff, die zelf ooit acht constructeurstitels aan elkaar wist te rijgen. Toch geeft de Oostenrijker zichzelf niet gewonnen, ondanks dat zijn team achter de feiten aanloopt.

Toto Wolff kan zich nog goed herinneren hoe zijn collega van Red Bull met de dominantie van Mercedes omging. Toen de Duitsers in 2015 na een een-tweetje tijdens de openingsrace in Australië wéér de snelste bleken, was voor Christian Horner de maat vol. De Engelsman stapte naar de FIA omdat hij bang was dat het seizoen een “tweemansrace” zou worden tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. “Dat is niet goed voor de sport”, zei Horner destijds. “De FIA moet kijken hoe dit gelijk getrokken kan worden.”

Nu is het Toto Wolff die te maken krijgt met concurrentie van een ongrijpbaar niveau. Maar klagen bij de FIA zit er voor hem niet in. “Ik wil niet in dezelfde val trappen als de teambaas van hiernaast”, grapte hij na de GP van Saoedi-Arabië. “Hij in zei in 2015 dat we de regels moeten veranderen omdat wij (Mercedes, red.) te dominant zijn.” Wolff kiest er juist voor om zijn rivalen te feliciteren. “Zij (Red Bull, red.) hebben de afgelopen twee jaar gewoon het hardst gewerkt. Ze verdwijnen letterlijk in de verte, niemand kan in de buurt komen.”

Voorsprong Red Bull

Volgens Wolff is een dominant team gewoon onderdeel van de sport. “Afhankelijk van het circuit zit er niet heel veel ruimte tussen alle andere auto’s”, vervolgde hij. “Alleen Red Bull zit gewoon op een ander niveau, maar dat hoort bij onze sport.” Racewinnaar Max Verstappen reed in Bahrein en in Jeddah respectievelijk tweeëntwintig en dertien seconden voor op teamgenoot Sergio Pérez. “Dit is een eerlijke sport, de man en de auto die het best zijn zullen winnen.”

