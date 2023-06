Yuki Tsunoda zal deelnemen aan een evenement op de Nürburgring aankomende september. De AlphaTauri-coureur zal voormalige Red Bull-coureurs Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel vergezellen op de baan voor een speciale demonstratie.

De coureurs reizen af naar het Duitse circuit voor de Red Bull Formula Nürburgring, een evenement opgezet door Red Bull om verschillende supersterren uit de motorsport tentoon te stellen. Auto’s en motoren uit verschillende raceklassen zullen demonstratierondes doen op het circuit, voorafgaand aan de twaalf uur durende Endurance race dat weekend.

Tsunoda zal voor de gelegenheid plaatsnemen in een Honda NSX GT3 Evo. Deze auto heeft zich bewezen in verschillende raceklassen, met name de Japanse Super GT Series. Dat betekent dus dat Tsunoda in een andere soort auto rijdt dan Vettel en Ricciardo, die beiden in voormalige F1-auto’s zullen rijden.

Dat weerhoudt Tsunoda er echter niet van om enthousiast te zijn voor het evenement. “Ik heb nog nooit op de Nürburgring gereden, dus ik kijk er erg naar uit. Ik kan niet wachten om met de Honda NSX te gaan rijden. Het is een geweldige auto die bewezen heeft races te kunnen winnen op het hoogste niveau. De Norschleife is een legendarisch circuit. Ik heb het al in de Gran Turismo video game ervaren en vond het daar al geweldig.”

Geen kans voor Max Verstappen

Max Verstappen onthulde recentelijk dat hij ook graag deel had willen nemen aan het Red Bull-spektakel, maar dat Helmut Marko hem dat had verboden. Het risico was te groot, zo vertelde Marko aan Auto, Motor und Sport. “We weten allemaal hoe Max is. Het eerste wat hij zou doen is uitzoeken wat het record is. Vervolgens zou hij proberen dat te verbeteren, en echt niet met alleen maar een seconde. Die auto’s zijn daar niet voor gemaakt, het is te gevaarlijk.”

