Met een indrukwekkend optreden in de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi bewees Ferrari dat ze weer een serieuze kracht zijn in de Formule 1. Toch waren de stappen die Ferrari heeft gezet niet genoeg om McLaren van de constructeurstitel af te houden. Teambaas Frédéric Vasseur is trots op de vooruitgang die het team heeft geboekt, maar benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is om volgend jaar écht de kroon te grijpen.

Gemengde gevoelens na sterk seizoen

Het seizoen kende voor Ferrari veel hoogtepunten, waaronder meerdere overwinningen en een sterke eindspurt. In Abu Dhabi haalden Charles Leclerc en Carlos Sainz alles uit de kast: Leclerc stormde van de laatste startrij naar het podium met een indrukwekkende derde plaats, terwijl Sainz zijn negende podium van het jaar pakte met P2. Toch eindigde Ferrari slechts 14 punten achter McLaren in de strijd om het constructeurskampioenschap.

“Het is een dubbel gevoel”, gaf Vasseur toe. “We hebben een veel beter seizoen gedraaid dan vorig jaar, daar ben ik trots op. Maar het is frustrerend om zo dichtbij te komen en het net niet te halen.” De teambaas complimenteerde McLaren met hun prestatie, maar liet geen twijfel bestaan over de ambitie van Ferrari: “We hebben grote stappen gezet, maar het was niet genoeg. Dat betekent dat we nóg harder moeten werken om volgend jaar de titel te pakken.

Goede prestaties, maar er is meer nodig

Met een verbeterde betrouwbaarheid en consistente podiumplekken heeft Ferrari in 2024 duidelijk een stap gezet. Het team scoorde maar liefst 246 punten meer dan in 2023 en boekte hun hoogste aantal overwinningen sinds 2018. Toch slaagde het team er niet in om McLaren te passeren. “Het is duidelijk dat we op alle vlakken beter moeten worden,” vervolgde Vasseur. “We moeten elke tiende van een seconde vinden die er te halen valt. Betere betrouwbaarheid, betere strategie, betere auto, alles moet kloppen.”

Een nieuw tijdperk

De race in Abu Dhabi markeerde ook het einde van een tijdperk voor Sainz bij Ferrari. Na vier jaar neemt de Spanjaard afscheid van het team om bij Williams een sleutelrol te spelen in hun heropbouw. Vasseur prees Sainz voor zijn waardevolle bijdragen aan het team. “Carlos was een essentieel onderdeel van ons succes, zowel op als naast de baan. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Na een seizoen waarin Ferrari weer een serieuze uitdager werd, is er honger naar meer. Met Lewis Hamilton aan boord en een gemotiveerd team achter de schermen wil Vasseur niets minder dan de ultieme beloning: de wereldtitel. “We hebben grote stappen gezet, maar dit is pas het begin. Volgend jaar willen we alles winnen,” aldus Vasseur.

