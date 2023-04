Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ziet ondanks de slechte seizoenstart geen heil in het wijzigen van het concept van de SF-23. Blijven doorontwikkelen is volgens hem een betere manier om het tij te keren.

“Er komt een reeks van updates aan. Niet al in Baku, want daar gebruiken we het aeropakket vanwege de hoeveelheid downforce. Bovendien leent het zich er ook niet zo voor vanwege de sprintrace. Maar we hebben updates voor Miami, Imola en Barcelona,” aldus Vasseur tegenover Formula1.com. “We houden ons aan het plan, maar hebben al wel wat aanpassingen gedaan op het gebied van de balans en het gedrag van de auto. Dit was al veel beter in Melbourne en we zullen in deze richting doorgaan.”

Lees ook: Ferrari en Sainz krijgen nul op het rekest: protest afgewezen

Volgens Vasseur is het tegenwoordig namelijk niet zo eenvoudig om het roer volledig om te gooien. “Je moet alle aspecten hiervan in overweging nemen”, merkte hij op. “Om tijdens het seizoen vanaf nul een volledig nieuw concept te ontwikkelen is haast niet te doen. Je hebt ten eerste niet alleen te maken met de budgetcap, maar ook met de restricties in windtunneltijd. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is heel moeilijk. Daarnaast hebben we het gevoel, en ik hoop dat we gelijk hebben, dat we nog heel veel ruimte voor verbetering hebben voor onze huidige wagen. Ik hoop dat we gelijk hebben en dat we de juiste kant op gaan. Zolang we nog kunnen blijven doorontwikkelen, de aerodynamica kunnen verbeteren, een betere balans en stabiliteit kunnen creëren, dan is het zinvol om op deze voet door te blijven gaan. Er komt dus geen B-spec en we blijven de huidige wagen updaten en proberen dit zoveel mogelijk te doen.”

