“Probeer niets te forceren en praat met je engineers over wat er beter kan.” Dat welgemeende advies heeft Max Verstappen voor Nyck de Vries die in een moeilijke positie zit bij AlphaTauri.

De twee Nederlanders zaten vanmiddag gebroederlijk naast elkaar op de bank bij de persconferentie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Onderwerp van gesprek was uiteraard de tegenvallende Canadese GP van De Vries. De coureur van Alphatauri kwam in die race in aanvaring met Kevin Magnussen en dat leverde hem flinke kritiek op. Onder andere van Helmut Marko. Die liet afgelopen week in een podcast weten dat Red Bull-teambaas Christian Horner het vorig jaar niet in De Vries zag zitten en de Oostenrijker moest de Engelsman daarin nu ‘misschien gelijk geven.’

Tegen die achtergrond kreeg Max Verstappen vandaag de vraag welk advies hij De Vries wilde meegeven. “We weten allemaal dat dit autosport is. Je moet zo goed mogelijk presteren. Maar zoals Nyck zelf ook al aangaf, je kunt niets forceren. Het gaat er om hoe je met je team samenwerkt, hoe je ervaring opdoet en uiteindelijk draait het er om wat je van je fouten leert, zoals we allemaal doen.”

Kijk hier voor het complete tijdschema van de Grand Prix van Oostenrijk

‘Hij heeft zoveel ervaring’

‘Op een gegeven moment, als alles een beetje meer bij elkaar komt dan volgt vanzef een resultaat”, vervolgde Verstappen. “En als je één resultaat hebt dan leidt dat misschien tot een volgend resultaat en dan bouw je vanzelf vertrouwen op. Dus geen stress. Werk hard met de mensen om je heen die het verschil kunnen maken, maar dat hoef ik Nyck eigenlijk niet uit te leggen. Hij heeft zoveel ervaring.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel! Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Max Verstappen, aanjager van Red Bulls recordregen

Lance Stroll: delicate investering van een kwart miljard dollar

Exclusief! Raymond Vermeulen, de architect van Max’ imperium

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grand Prix van Canada!

Haal het blad in de winkel of bestel hieronder en krijg ‘m thuisgestuurd (gratis verzending in Nederland!)