Max Verstappen heeft geen interesse in het najagen van de Triple Crown. Verstappen ziet de 24 uur van Le Mans wel zitten, maar de Indy 500 slaat hij liever over: “Ik hoef mijn leven daar niet te riskeren.”

De felbegeerde Triple Crown – het winnen van de Formule 1 Grand Prix van Monaco, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans – is door meerdere coureurs nagestreefd, maar tot nu toe is Graham Hill de enige die erin slaagde al deze races te winnen. Fernando Alonso streefde het ook na, maar komt alleen nog de Indy 500 tekort. Max Verstappen voelt er in ieder geval weinig voor.

“Ik heb geen verlangen om de Triple Crown na te jagen, althans, niet in IndyCar”, zegt Verstappen. “Ik waardeer wat ze doen. Het is waanzinnig, die coureurs… Ik heb veel respect voor wat ze daar bereiken, maar voor mij, zeker nu ik nog niet zo lang in de Formule 1 zit, hoef ik mijn leven daar niet te riskeren en mezelf mogelijk te blesseren, zoals mijn benen of wat dan ook. Het is het gewoon niet waard, laten we het zo zeggen”, aldus de Nederlander.

Een ander onderdeel van die Triple Crown is het winnen van de 24 uur van Le Mans. Die droom heeft Verstappen wel al meermaals uitgesproken. “Misschien Le Mans. Ik hou wel van langeafstandsraces, dus ik zal er waarschijnlijk wel een paar doen, hopelijk snel. Maar voor mij maakt het niet echt uit. Natuurlijk probeer ik goed te zijn in de Formule 1. Ik probeer goed te zijn in wat ik ook doe, maar die wens van de Triple Crown: niet geïnteresseerd”, aldus de stellige Verstappen.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez voelt voor zowel de Indy 500 als de 24 uur van Le Mans niks. “Ik heb geen interesse, om eerlijk te zijn,” zegt Perez. “Op het gebied van langeafstandsraces weet ik niet of ik dat op een dag zal doen. Ik denk het niet. Ik denk dat als ik klaar ben met de Formule 1, ik terug moet gaan en voor mijn kinderen moet zorgen. Ik heb er al drie, dus ik zal het behoorlijk druk hebben”, aldus de Mexicaan.

Oud-Formule 1-coureur Marcus Ericsson schreef afgelopen zondag de Indy 500 op zijn naam. Foto: Motorsport Images