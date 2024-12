Max Verstappen heeft in een terugblik op het seizoen 2024 gereageerd op de felle kritiek die hij ontving over zijn rijstijl. Vooral zijn gevechten met Lando Norris lagen onder een vergrootglas, met incidenten in Oostenrijk, Austin en Mexico. Verstappen blijft echter genadeloos: volgens hem hoort het bij de mentaliteit van een wereldkampioen om tot het uiterste te gaan, zelfs als dat controversieel is.

Rivaliteit met Norris: Verstappen onder vuur

Na een dominante start van het seizoen kreeg Verstappen halverwege 2024 concurrentie van McLaren en Ferrari. Vooral de strijd met Norris werd intens. Tijdens de Grand Prix van Mexico kreeg Verstappen zelfs twee keer een tijdstraf van tien seconden voor het van de baan duwen van Norris. Deze acties leidden tot kritiek van zowel fans, media als Zak Brown. De McLaren-CEO stelde dat Verstappen met zijn talent niet op deze manier hoeft te rijden: “Max is een geweldige coureur, maar ik denk gewoon niet dat je zo hoeft te rijden.” Toch heeft Verstappen geen spijt, want in het eindejaarsinterview met Viaplay zei hij: “Soms moet je over de grens gaan om het maximale resultaat te behalen. Als ik dat moet forceren, dan doe ik dat. Alleen kampioenen begrijpen die mentaliteit.”

‘McLaren mist kampioensmentaliteit’

Naast de kritiek op zijn rijstijl deelde Verstappen zelf ook een sneer uit naar McLaren. Volgens hem toonde het team een gebrek aan ervaring in de strijd om de titels. Hij wees specifiek op hun halfslachtige gebruik van teamorders, waarmee ze Norris beter hadden kunnen positioneren in het kampioenschap. “Ze hebben een uitstekende auto gehad dit jaar, maar ze hebben kansen laten liggen. McLaren had beter voorbereid kunnen zijn om Norris echt te laten meestrijden om de titel.” Hij suggereerde dat de aanpak van McLaren een reflectie is van hun beperkte ervaring met een constante titelstrijd.

Grens opzoeken: een bewuste keuze

Verstappen benadrukt dat hij altijd alles doet om het beste resultaat te behalen, ook als dat betekent dat hij risico’s moet nemen of over de limiet moet gaan. Voor hem is dat simpelweg hoe je kampioen wordt. “Ik heb geen spijt van mijn acties in Mexico. Ik denk zelfs dat ik daar punten heb gewonnen. Een kampioen moet altijd tot het uiterste gaan,” aldus Verstappen over zijn mentaliteit.

