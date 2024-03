De rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg werd een beruchte strijd tussen twee teamgenoten. In de periode tussen 2013 en 2016 reden beide Mercedes-coureurs in de beste auto op de grid. Hamilton en Rosberg waren behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar hoe controleer je een strijd om het kampioenschap binnen hetzelfde team? James Vowles geeft uitleg.

Williams-teambaas James Vowles was ten tijde van the silver war strategisch directeur bij Mercedes. In de High Performance Podcast legt hij uit dat er een speciaal document werd opgesteld met bepaalde regels waar Hamilton en Rosberg zich aan moesten houden. Deze zogeheten rules of engagement (ofwel gevechtsregels) moesten voorkomen dat de twee coureurs elkaar continu van de baan zouden rijden.

“Nog voordat het seizoen (2014, red.) begonnen was, wisten we dat de strijd om het kampioenschap een strijd zou worden tussen Hamilton en Rosberg“, legt Vowles uit. “Ik was verantwoordelijk voor een speciaal document met richtlijnen voor het titelgevecht. Deze rules of engagement bepaalde in hoeverre het team zou optreden en hoe de coureurs zich moesten gedragen. Dat begint met een open gesprek. Het was belangrijk om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om het kampioenschap op een eerlijke manier te winnen. Anders heb je daar de rest van je leven spijt van.”

Voor Vowles is het duidelijk dat je niet wil winnen omdat je de beste auto hebt, maar ook omdat je de beste coureurs en het beste team vertegenwoordigt. Natuurlijk kon hij niet voorkomen dat er soms toch wrijving ontstond. In Nederland herinneren we ons allemaal de crash tijdens de GP van Spanje in 2016. De beide Mercedessen vlogen van de baan waardoor een jonge Max Verstappen zijn eerste raceoverwinning pakte. De rivaliteit kwam ten einde toen Nico Rosberg in 2016 zijn eerste kampioenschap won en kort daarna afscheid nam van de sport.

Titelrace

Een titelstrijd tussen twee teamgenoten hebben we sindsdien niet meer gezien. In de jaren die volgden speelde Valtteri Bottas veelal tweede viool voor Lewis Hamilton. Inmiddels is Red Bull het dominante team in de Formule 1, maar ook daar er is weinig sprake van een onderling gevecht. Ondanks verwoede pogingen kan Sergio Pérez zijn Nederlandse teamgenoot maar moeilijk imponeren.

