Als een Red Bull-coureur (lees: Max Verstappen) zondag de race in Hongarije wint, betekent dat een recordaantal van 12 Grand Prix-overwinningen op rij voor het team. Op vrijdag was de hoofdrol echter voor andere coureurs weggelegd: Charles Leclerc bleek namens Ferrari de snelste in de tweede vrije training, Daniel Ricciardo maakte als ‘herintreder’ een redelijke indruk op de vrijdag.

Doordat veel teams updates meenamen naar de Hungaroring was het voor de coureurs weer even aftasten hoe de auto rijdt en hoe die eventueel veranderd is. Daarom – en ook door de weinig tot niets zeggende eerste sessie – was er in de tweede vrije training van meet af aan veel actie op de baan. Leclerc bleek uiteindelijk de snelste coureur op de Hungaroring, voor Lando Norris (McLaren) en Pierre Gasly (Alpine).

Diens teamgenoot Esteban Ocon belandde ook in de topvijf, achter de verrassend snelle Yuki Tsunoda. Die zag op zijn beurt hoe Daniel Ricciardo in de andere AlphaTauri vooral de auto probeerde te leren kennen. De Australische vervanger van de ontslagen Nyck de Vries maakte met zijn tijden geen indruk, maar dat was ook niet de opzet.

Dat laatste gold ook voor Verstappen, hij concentreerde zich vooral op de long runs en werd elfde. De focus ligt op het behalen van die recordzege voor het team zondag. Dat het daarbij van de in erbarmelijke vorm stekende Sergio Pérez niet hoeft te komen, bleek maar weer eens door een oliedomme schuiver in de eerste vrije training. Ook in de tweede sessie modderde de Mexicaan maar wat aan.

Verhouding aan kop

Het team van Red Bull heeft de zaken ongetwijfeld beter voor elkaar dan de klasseringen van vrijdag in de vrije training doen vermoeden. Zaterdag zal meer duidelijk worden over de verhouding aan kop van het veld en daarachter.

De coureurs hebben in Hongarije dit weekend overigens minder sets banden tot hun beschikking: elf in plaats van de gebruikelijke dertien. Dat maakt het tot een meer onvoorspelbaar weekend dan normaal. Of Leclerc in de Ferrari na het aanvoeren van de tweede training ook in de kwalificatie en race potten kan breken ten opzichte van Verstappen, is dan ook zeer de vraag.

Uitslagen