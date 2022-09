In de laatste test voor de kwalificatie van de Grand Prix van Nederland heeft Charles Leclerc de favorietenrol voor zich opgeëist. De Ferrari-coureur klokte een 1.11.632 en was daarmee George Russell met 0.066 te vlug af. Max Verstappen herstelde zich van een mindere vrijdag maar moest nog wel 0.161 toegeven.

Red Bull heeft vanochtend andermaal veel werk verricht aan één van de versnellingsbakken van Max Verstappen, daarvoor werd net als gisteren de verzegeling gebroken. Verstappen zei het na de eerst twee trainingen al: we lopen een training achter. De massaal bezette tribunes houden dan ook even de adem in als de Nederlander, die klaar lijkt te zitten om op pad te gaan, plots de handschoenen uittrekt.

Maar eenmaal buiten vat Verstappen de spreekwoordelijke koe bij de horens en is hij in zijn tweede rondje meteen sneller dan de tijdsnelste gisteren in VT2, een tijd die hij met dezelfde set banden nog eens weet aan te scherpen naar 1.12.196.

Foto: Motorsport Images

De oranje massa haalt weer opgelucht adem: de RB18 oogt zichzelf weer en Verstappen heeft het vertrouwen hervonden, zo lijkt het. “Hij is in enorm goede doen en daarom staan we nu meteen op een halve seconde”, treurt Ferrari-baas Mattia Binotto (maar ook bewonderend) in de tv-uitzending. Na de twee kwalificatiesimulaties gaat Verstappen meteen door met de volgende taak: een racesimulatie van tien ronden, hij heeft immers werk in te halen.

De sessie verloopt verder zonder echte noemenswaardigheden, de Hans Ernst-chicane wordt even gemist door Daniel Ricciardo maar verder kleurt iedereen binnen de lijntjes. Voor de Australiër was het sowieso met P17 een moeizame sessie. In de tweede serie snelle rondjes gaat de tijd van Verstappen er dan toch aan. Het traditionele afsluitende rondje spierballen rollen wordt gewonnen door Charles Leclerc, hij is uiteindelijk met 1.11.632 een fractie sneller dan George Russell, Verstappen sluit de sessie af op P3 op twee tienden met Carlos Sainz en Lewis Hamilton achter zich. Met een top 6 binnen 0.544 belooft de kwalificatie vanmiddag een mooi duel te worden tussen Ferrari, Red Bull en Mercedes.

Uitslagen GP Nederland 2022 - 3e Vrije Training