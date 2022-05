Sergio Pérez heeft de snelste tijd neergezet in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. De Mexicaanse coureur van Red Bull klokte in de slotfase een 1.12.476. Daarmee was hij 0.041 seconden sneller dan Charles Leclerc. Carlos Sainz en Max Verstappen volgden op enige achterstand op de plaatsen drie en vier.

Het waren Nicholas Latifi en Kevin Magnussen die even na 13.00 uur als eersten het asfalt opzochten, maar een grote optocht bleef voorlopig uit. De meeste teams bleven nog even binnen en dat gaf Fernando Alono de kans om op een vrijwel lege baan zijn Alpine de sporen te geven. De Spanjaard zette na een minuut of zes de eerste serieuze tijd neer: 1.15.809.

Kevin Magnussen al vroeg in actie in Monaco (Motorsport Images)

Een paar minuten later besloten ook Charles Lelerc en Carlos Sainz dat het tijd was om hun gezicht te laten zien. De coureurs van Ferrari waren vrijdag al snel en zetten die lijn zaterdag (op de rode banden) direct door. Eerst was het Sainz die de snelste tijd naar 1.14.114 bracht. Leclerc deed er niet veel later nog een klein schepje bovenop: 1.14.008.

Charles Leclerc (Getty Images)

Voor Max Verstappen vormden deze tijden aanleiding om ook de baan op te gaan. De wereldkampioen was vrijdag nog op zoek naar de juiste afstelling en leek ook vandaag nog wat zoekende. Zijn eerste geklokte tijd was een 1.14.455, ruim vier tienden achter Leclerc en Sainz.

Leclerc bleek dat gat niet groot genoeg te vinden en gooide er een 1.13.647 uit. Weliswaar een volle seconde langzamer dan de snelste tijden van vrijdag, maar bemoedigend voor de rest van de sessie en kwalificatie later vandaag. Inmiddels had ook Verstappen wat meer snelheid gevonden. Hij counterde met een 1.13.685, op dat moment goed voor de tweede tijd.

Max Verstappen (Motorsport Images)

Achter de Ferrari’s en Red Bulls reden McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo zich in de kijker met uitstekende tijden. Ook Pierre Gasly en Magnussen leken er schik in te hebben. Deze vier coureurs kregen al snel concurrentie van beide Mercedessen die pas laat de baan op waren gegaan.

In de 25ste minuut zagen we opeens gele vlaggen in sector 1. Lance Stroll was bij de Sainte Devote de uitloopstrook ingedoken en besloot achteruit weer de baan op te gaan. De situatie leverde geen gevaar op en al snel kwamen de groene vlaggen weer tevoorschijn.

Vooraan was het inmiddels Leclerc die de snelste tijd verbeterde naar 1.12.885. Verstappen reageerde direct, maar zijn 1.13.229 was niet genoeg om het de Monegask lastig te maken. Pérez was op dat moment zelfs iets (0.002) sneller dan Verstappen.

Nieuwe gele vlag

Sainz zorgde even later voor de tweede gele vlag-situatie. De Spanjaard blokkeerde zijn voorremmen bij Sainte Devote en schoot net als Stroll een paar minuten eerder, rechtdoor de uitloopstrook in. Ook Sainz kon zijn weg weer snel vervolgen en dus kon ook de sessie verder.

De meeste coureurs vonden het nu tijd om even een pauze in te lassen en de eerste verzamelde data te analyseren. Met nog twintig minuten te gaan werd het weer wat drukker op de baan, niet tot tevredenheid van Lewis Hamilton die vond dat er wel “erg veel verkeer” op de baan was. Gasly vond tussen alle andere auto’s een gaatje om zijn tijd te verbeteren naar een 1.13.210, op dat moment goed voor een prima derde stek.

Zhou en Verstappen op het matje

Dat het druk was, bleek uit een incident waar Verstappen bij betrokken was. De Red Bull-coureur kwam bijna in aanraking met de Alfa Romeo van Guanyu Zhou. Het incident werd genoteerd en de coureurs kregen een uitnodiging om na de sessie bij de stewards hun verhaal te komen doen.

Met nog een minuut of tien te gaan bleef het vooraan stuivertje wisselen tussen Pérez en Leclerc, met niet ver daarachter Sainz en Verstappen. Tegen het einde van de sessie was het Pérez die Red Bull vertrouwen schonk en de rest aftroefde met een 1.12.476.

De Grand Prix van Monaco gaat om 16.00 uur verder met de belangrijke kwalificatie.

Uitslagen GP Monaco 2022 - 3e Vrije Training