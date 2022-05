De kwalificatie later vandaag voor de Grand Prix van Miami belooft een spektakel te worden, afgaande op laatste vrije training. Ferrari en Red Bull gaan gelijk op, Sergio Pérez was uiteindelijk de snelste na een enerverende sessie voor Charles Leclerc, Max Verstappen (derde) heeft de boel op rit maar ontsnapte op de valreep aan een dure crash.

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf het al aan vrijdag, pechvogel Max Verstappen zal in de laatste vrije training een inhaalrace moeten inzetten. En de Nederlander stond dan ook al ongeduldig bij de uitgang pitstraat te wachten om te beginnen met zijn sessie. Vooral Verstappen zal dan ook niet blij zijn geweest toen Esteban Ocon na een kwartier voor een rode vlag en een onderbreking van 13 minuten zorgde. De Alpine-coureur verslikt zich op hetzelfde punt als waar Carlos Sainz er vrijdag afspinde.

Motorsport Images

De nauwe middensctor van het Miami International Autodrome, nota bene het langzaamste gedeelte van de baan, lijkt dit weekend de scherprechter te worden. De schade aan Ocons auto is aanzienlijk maar het team denkt dit op tijd voor de kwalificatie gerepareerd te hebben. Aan het eind van training was er uiteraard het gebruikelijke gerol met de spierballen. Dat leverde een mooi mini-duel op tussen Leclerc en de twee Red Bulls. Pérez won die slag, Leclerc was een kleine twee tienden langzamer maar zijn ultieme rondje was niet vlekkeloos.

Verstappen leek op weg naar een snelle tijd maar ook hij verslikte zich in de inmiddels beruchte middensector. Iets teveel kerb betekent daar game over al weet Verstappen zijn auto maar net uit de muur te houden. Achter de top 3 staan twee oudgedienden: Fernando Alonso en Sebastian nestelen zich daar op plek 4 en 5. De twee Haas-coureurs verdienden ook een vermelding: P6 voor Mick Schumacher en P8 voor Kevin Magnussen. En waar Mercedes op vrijdag ‘het lek’ boven te hebben, staan Lewis Hamilton en George Russell weer een stuk verder naar achteren: P15 en P17.

Uitslagen GP Miami 2022 - 3e Vrije Training