De derde en laatste training in voorbereiding op de Grand Prix van Italië is een prooi geworden voor Max Verstappen. De Nederlander heeft er eigenlijk maar één kwalificatiesimulatie voor nodig om een 1:21.252 neer te zetten, de snelste tijd van de sessie. Leclerc volgt op ruim drie tienden en Pérez wordt derde. Nyck De Vries vervangt Alexander Albon de rest van het weekend en klokte in deze training de veertiende tijd.

Vlak voor de training begint, komt het nieuws naar buiten dat Nyck De Vries dit weekend het stokje overneemt van Alexander Albon. De Thai kan het weekend niet voortzetten door een blindedarmontsteking. Voor De Vries is het een goede kans om zich in de kijker te rijden voor misschien wel een vast zitje in 2023, maar hij zal zich dit weekend dan wel moeten bewijzen in een rechtstreeks duel met Nicholas Latifi.

Foto: Motorsport Images

De sessie opent rustig. Een aantal coureurs doet een racesimulatie op de gele of witte band. Na 20 minuten komt Verstappen pas de baan op en zet een 1:21.872 neer. Leclerc volgt binnen één tiende, maar de rest staat op een grote achterstand. In wederom een weekend waar gridstraffen de startopstelling behoorlijk door elkaar zullen gooien, is het nog de vraag wie het derde team zal zijn in Monza. Mercedes heeft het lastig op een baan waar topsnelheid enorm belangrijk is. De Alpine loopt hier juist stukken beter. Alonso en Ocon zijn vrijwel het hele weekend bij de beste tien te vinden, ook in de derde training worden ze respectievelijk vijfde en negende.

Met nog een kwartier te gaan begint de kwalificatiesimulatie. Ook hier zet Verstappen de toon en noteert een 1:21.252, de snelste tijd van het weekend. Leclerc kan maar moeilijk volgen en zit op een achterstand van bijna vier tienden. Nyck De Vries opent uitstekend met zijn eerste kwalificatiesimulatie, de Nederlander zet zijn Williams op minder dan één tiende achter Latifi neer.

Om 16:00 is de kwalificatie van de Grand Prix van Italië.

Uitslagen GP Italië 2022 - 3e Vrije Training