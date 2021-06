Wie vanaf eind deze maand het tweede seizoen van de W Series wil kijken, kan daarvoor terecht bij Ziggo Sport. Ziggo zal de acht W Series-races in 2021 uitzenden.

Dat kondigde de W Series op maandag aan. Het kampioenschap voor vrouwen, waarvan dit jaar het tweede seizoen plaatsvindt, zal in 175 verschillende landen te zien zijn. Wie in Nederland naar de W Series wil kijken, zal dat net als tijdens het eerste seizoen in 2019 kunnen doen op Ziggo Sport.

“Onze missie is om ons fantastische deelnemersveld van vrouwelijke coureurs en de spannende races die zij neerzetten aan zoveel mogelijk fans over de hele wereld te laten zien, en dit kan niet gebeuren zonder de enthousiaste steun van een wereldwijd netwerk van televisieomroepen”, reageert W Series-baas Catherine Bond Muir opgetogen. “Het lijdt geen twijfel dat ons partnerschap met de Formule 1 dit seizoen een doorslaggevend verschil heeft gemaakt voor de manier waarop de W Series erkenning heeft gekregen. Dat heeft het veel gemakkelijker gemaakt om met de belangrijkste omroepen in contact te komen”, beseft de Britse.

De W Series rijdt in 2021 acht races, steeds in het voorprogramma van de Formule 1. In september komt de single seater-klasse voor vrouwen in het spoor van de F1 naar Zandvoort. In de W Series rijdt met Beitske Visser één Nederlandse coureur. Visser eindigde twee jaar geleden op de tweede plaats in het kampioenschap en mikt dit seizoen op de titel.

De eerste W Series-race van 2021 vindt plaats tijdens het eerste Formule 1-weekend in Oostenrijk. Ook tijdens het tweede raceweekend op de Red Bull Ring racet de W Series in het voorprogramma van de F1.

In FORMULE 1 Magazine nr. 07 lees je een uitgebreid interview met W Series-baas Catherine Bond Muir en een interview met Beitske Visser. Over de voortrekkersrol van de W Series, Vissers doelen in 2021 en haar rol als vrouwelijk ambassadeur in de autosport.

