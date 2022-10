Halve punten? Of toch hele punten? Max Verstappen geen wereldkampioen? Of toch wel? De verwarring is groot, meteen na de finish van de Japanse Grand Prix. Niet alleen op het circuit van Suzuka, ook in de studio van Viaplay op het Mediapark in Hilversum. ,,Dit is bizar. Maar het past ook wel weer bij Max. Bij hem gaat nooit iets normaal.”

Het is iets na vijven in de ochtend, als Giedo van der Garde zich meldt in het studiocomplex van Viaplay. De inhoud van de ontbijttasjes op tafel wordt aan een grondige inspectie onderworpen. De keuze valt op een broodje met vlees. ,,Ik heb thuis het ontbijt maar even overgeslagen”, zegt hij. Van der Garde en Christijan Albers zijn dit keer de analisten van dienst, die straks aan tafel plaatsnemen bij presentatrice Amber Brantsen. De laatste zit al in de schmink, Albers komt enkele minuten later binnenvallen.

Buiten is het nog donker, maar binnen is het sinds vier uur al één en al bedrijvigheid. Een week na de voor Verstappen zo teleurstellend verlopen race in Singapore hangt de tweede wereldtitel van Verstappen weer in de lucht. De redactie heeft onder leiding van Marco Zwaneveld, Head of Sports bij Viaplay Nederland, alle scenario’s tot achter de komma uitgewerkt, in nauwe samenwerking met de buitenlandse collega’s van Viaplay internationaal. Er zijn extra items opgenomen en animaties gemaakt. En in een hoekje van studio 41, de ruimte waar de Formule 1-uitzendingen altijd worden opgenomen, staan in een hoekje de champagneglazen klaar. Opnameleider Hans van Tilburg constateert tijdens zijn ronde tevreden dat alles onder controle is.

,,Als Max kampioen wordt, hebben we na de race ook nog een extra uitzending: ‘Verstappen: Title Talk’. Maar laten we vooral hopen dat de race om 7 uur gewoon van start kan gaan”, vertelt Zwaneveld. Hij heeft vanuit Japan de onheilspellende weersberichten al doorgekregen van de crew ter plekke. Tom Coronel is voor deze gelegenheid naar Japan afgereisd om dit keer als pitreporter de vaste commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemkerk te ondersteunen.

Coronel reed jarenlang in Japan, in de Formule 3, de Formula Nippon en SuperGT, en kent het circuit van Suzuka op zijn duimpje. ,,Het ziet er niet goed uit, jongens”, laat hij al weten, ruim voordat om 6 uur in Hilversum de voorbeschouwing van start gaat. Regisseur Christian Laurman legt ondertussen in de studio Albers nog even uit waar hij precies heen moet kijken als hij de cruciale bochten van Suzuka toelicht op de digitale circuitkaart, die op de vloer wordt geprojecteerd. Enige complicatie is dat Albers zelf de kaart niet ziet. ,,En het moet kort, Chris”, drukt hij hem nog even op het hart.

Albers is dit seizoen de voor hem nieuwe wereld van live-televisie binnengestapt. De voormalig F1-coureur vindt het leuk om ‘situaties in begrijpelijke taal uit te leggen’, maar spreekt tegelijkertijd van ‘een uitdaging’. ,,Het is tv, dus het moet vooral snel en luchtig. Ik wil vaak teveel zeggen. Ik heb soms voor 30 minuten informatie, maar slechts 20 seconden tijd. En ik heb geen verstand van tv maken natuurlijk. Het scheelt dat ik in een topteam werk. En ik vind het natuurlijk enorm leuk om samen met Giedo de analyse te verzorgen”, zegt Albers. Van der Garde staat enkele meters verderop te repeteren achter de analysetafel en steekt met een brede lach zijn duim omhoog, ten teken dat hij hem gehoord heeft.

Albers, serieus: ,,Maar ik meen het ook echt. Giedo heeft zelf ook Formule 1 gereden en kent veel jongens op de grid en in de paddock, net als ik. Dat scheelt gewoon. We geven elkaar de ruimte en versterken elkaar.”

Als om 6 uur de voorbeschouwing is begonnen en Brantsen, Van der Garde en Albers in de studio de diverse items en interviews aan elkaar praten en van duiding voorzien, nemen Allard Kalff en Danny Elberse samen plaats in een klein kamertje van ruim twee vierkante meter. De twee ervaren krachten houden al het F1-nieuws in de gaten en luisteren tijdens de race mee met de boordradio’s. Zodra er iets te melden valt, kunnen ze inbreken in de uitzending. ‘We schakelen even snel naar race control’, zegt Valkenburg dan doorgaans.

,,Ik vind het geweldig dit werk vanachter de schermen te mogen doen”, zegt Kalff, die ooit – in een ver verleden – als pitreporter met Olav Mol de wereld over reisde. Kalff ergert zich groen en geel aan de vaak ongefundeerde en anonieme kritiek die zijn collega’s van Viaplay op sociale media dit eerste seizoen ten deel valt. Getergd: ,,Ik reageer soms terug als het echt zó laag bij de grond is, ik kan het dan echt niet laten.”

Zwaneveld noemt het even later de keerzijde van social media. ,,Mensen vinden veranderingen standaard vervelend”, zegt hij op de bank in de zogenoemde greenroom, de ruimte waar hij met Brantsen, de analisten en enkele anderen de race kijkt tijdens de uitzending. ,,We zijn dit seizoen bij Viaplay begonnen met een nieuwe groep mensen en met een bepaalde filosofie. Dat wil niet zeggen dat het oude slecht was, maar wij hebben gewoon andere uitgangspunten. En dan is het heel heftig als je hoort of leest dat Nelson, Melroy en Stéphane (Kox, de vaste pitreporter van Viaplay) zo hard aangepakt worden, soms tot bedreigingen aan toe. En dit zijn collega’s die er he-le-maal niets aan kunnen doen, zij doen gewoon hun werk en met volle overgave. Mensen moeten gewoon respect hebben voor anderen en daar schort het bij sommigen in ons land helaas aan, daar zit de kern van het probleem.”

Gaandeweg het seizoen is het sentiment echter gaan kantelen, constateert ook Zwaneveld. ,,We krijgen steeds meer waardering. Het wiel is ook steeds beter gaan draaien. Dat zag je voor de zomerstop al, met de Grand Prix in Zandvoort als hoogtepunt. Daar hebben we echt uitgepakt met heel veel uren live-tv van hoog niveau.”

Brantsen haakt er meteen op in. ,,Zandvoort was geweldig. Mensen riepen spontaan onze namen als we langs de tribunes liepen en alles was positief. Dat had ik nog nooit ergens meegemaakt. Heel tof was dat. Ik denk ook dat de F1-fans inmiddels ontdekt hebben wat we allemaal kunnen en dat we net als hun ook van de sport houden”, aldus Brantsen, die zich zelf ook steeds comfortabeler in haar nieuwe rol is gaan voelen. ,,Ik kom natuurlijk van het gekaderde nieuws af, zoals je het Journaal zou kunnen bestempelen. Ik ben bewust uit mijn comfortzone getreden om mezelf verder te ontwikkelen. Ik ben echt trots op het hele team. Of ik ook trots ben op mezelf? Een beetje wel, ja.”

Inmiddels is de race in de regen daadwerkelijk begonnen. ,,Als Max in Japan wereldkampioen wordt met een Honda-motor, dan is hij meer dan God”, heeft Coronel voor het doven van de lichten voorspeld. De start van Verstappen is in ieder geval goed. Maar twee minuten en een paar crashes later volgt de rode vlag en begint in Hilversum het lange wachten.

Onder leiding van Brantsen vullen Van der Garde, Albers en Coronel de tijd met anekdotes en bespiegelingen over het vervolg. Na twee uur en twintig minuten kan Van der Garde zich eindelijk op de bank in de Green Room laten ploffen. ,,Man, ik heb de blaren op mijn tong”, verzucht hij met een lach. De race wordt hervat, in Japan nemen Valkenburg en Heemskerk het stokje weer over.

Als na 28 ronden de ingekorte race wordt afgevlagd met Verstappen als winnaar gaat iedereen ervan uit dat het titelfeestje met twee weken wordt uitgesteld tot Austin. Immers, de achterstand van Charles Leclerc op de Limburger is in theorie nog steeds overbrugbaar. Brantsen, Van der Garde en Albers nemen weer plaats achter de desk in de studio voor de nabeschouwing. Business as usual, zo lijkt het.

Totdat de impact van artikel 6.5 van de FIA reglementen ineens duidelijk wordt: Max Verstappen is toch wereldkampioen. What the hell, roept één van de technici. Ineens is alles anders en is het alle hens aan dek.

,,We moesten razendsnel schakelen en rekenen. Niemand wist meteen wat er aan de hand was. En of het allemaal definitief was. Max niet. Jos niet. Wij niet. Dit was bizar. Maar het past ook wel weer bij Max. Bij hem gaat nooit iets normaal”, zegt Giedo van der Garde meteen na de uitzending, zichtbaar opgelucht dat de klus geklaard is.

Zwaneveld vult aan: ,,Bij de familie Verstappen is er altijd een bijzonder verhaal. En deze gekke ontknoping zorgt wel voor spraakmakende televisie. Nu is het even stress, maar straks is de voldoening des te groter. TV is het allerleukst als je onverwachte dingen tegenkomt. Daar is dit wel een ultiem voorbeeld van.”

En weg is hij. De speciale kampioensuitzending gaat namelijk ineens toch door. En daarna wacht voor hem ook nog buitenlands voetbal. En darts. En andere sport. Marco Zwaneveld laat de champagne in studio 41 aan zich voorbij gaan. De voldoening bij hem is er niet minder om. De mensen van Viaplay hebben andermaal hun visitekaartje afgegeven…