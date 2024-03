Menig tifoso zal nog moeten bijkomen van het raceweekend in Australië. Ferrari-coureur Carlos Sainz – nog altijd contractloos voor 2025 – zette de GP op zijn naam. Zijn collega complementeerde een een-tweetje voor de scuderia. Laatstgenoemde maakt zich niet druk om de toekomst van zijn teamgenoot. Volgens Charles Leclerc staan de teambazen in de rij om met Sainz aan tafel te gaan zitten.

De zege in Australië was voor Carlos Sainz de derde overwinning met Ferrari en zijn eerste van het nieuwe seizoen. Begin februari werd bekend dat hij vanaf 2025 vervangen gaat worden door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Met zijn prestatie in Melbourne in het achterhoofd kun je je afvragen of Ferrari er goed aan heeft gedaan om de Spanjaard de deur te wijzen.

Ferrari-held Charles Leclerc – wiens laatste overwinning uit 2022 stamt – weet dat Sainz inmiddels een van de populairste coureurs op de grid is. Hij maakt zich dan ook weinig zorgen over de toekomst van zijn teamgenoot en tevens goede vriend. “Hij (Carlos Sainz, red.) is elke keer dat hij in een Formule 1-auto stapt extreem sterk”, zei de Monegask tegen het Italiaanse formu1a.uno. “Dat heeft hij meerdere keren laten zien.” Daardoor wordt de waarde van de 29-jarige Spanjaard niet onderschat. “Ik denk dat iedereen de waarde van Sainz kent”, vervolgde Charles Leclerc. “En daarom maak ik me niet teveel zorgen over zijn toekomst. Ik ben er zeker van dat hij gesprekken heeft met heel veel teambazen.”

Opties voor Carlos Sainz

Carlos Sainz heeft genoeg opties voor het seizoen van 2025. Hij wordt al langere tijd gelinkt aan de samenwerking tussen Audi en Sauber, maar dat project staat pas vanaf 2026 op de grid. Mercedes zou ook al interesse hebben getoond in de drievoudig racewinnaar. In dat geval kunnen Hamilton en Sainz eenvoudig ruilen van plek. Ook Red Bull – het team dat hem ooit opleidde tot Formule 1-coureur – sluit niet uit dat Sainz straks in de Oostenrijkse gelederen terugkeert.

Charles Leclerc maakte in Melbourne een Ferrari een-tweetje compleet naast racewinnaar Carlos Sainz (Motorsport Images)

