Red Bull onthulde donderdag de RB20, de nieuwe F1-auto van Max Verstappen en Sergio Perez. Tijdens de presentatie ging er ook aandacht uit naar de nieuwste aanwinsten van het team, waaronder onze eigen Emely de Heus. De 21-jarige coureur rijdt dit jaar haar tweede seizoen in de F1 Academy en tekende onlangs een sponsorcontract met Red Bull. “Een droom die uitkomt”, aldus De Heus.

“Ik had dit nooit verwacht”, zei een stralende De Heus tegen de pers in Milton Keynes. De sponsoring van Red Bull is een grote boost voor haar carrière. “Ik krijg veel extra simdagen, dus ik zit regelmatig in de simulator”, legde ze uit. “Verder heb ik nu hier, maar ook in Nederland in trainer dus het team kan altijd precies zien hoe ik ervoor sta.”

Tijdens races – waarbij ze nog steeds in een auto van MP Motorsport rijdt – zal Red Bull voortaan aanwezig zijn voor een debriefing. Emely de Heus wil na nog een seizoen in de F1 Academy verder doorgroeien in de autosport. “Ik hoop sowieso in de top drie te eindigen. Daarna wil ik naar Formula Regional, de raceklasse tussen Formule 4 en Formule 3.”

Emely de Heus is zich ook bewust van de voorbeeldfunctie die ze heeft. Het was voor vrouwelijke coureurs niet altijd even makkelijk om door te breken in de autosport. Voelt ze dat ze de volgende generatie kan inspireren? “Ik merk dat het wel indruk maakt, bijvoorbeeld als jonge meisjes met mij op de foto willen. Daar ben ik trots op.”

F1 Academy

De F1 Academy is een initiatief van Formule 1 en de opvolger van wat ooit de W Series was. Het is de bedoeling dat alle tien de Formule 1-teams een coureur steunen. Volgens Emely de Heus is de raceklasse ontzettend ondersteunend voor de coureurs. “Er zijn veel testdagen en er is veel budget. Je staat ook veel meer in de belangstelling omdat het live wordt uitgezonden.”

Naast Emely de Heus tekende Red Bull ook een contract met de Emiratische Hamda Al Qubaisi. Eerder dit jaar werd bekend dat de Nederlandse Maya Heug zich bij Ferrari heeft gevoegd.

