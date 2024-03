Carlos Sainz miste de tweede race van het seizoen door een blindedarmontsteking. De Spanjaard ging tijdens het weekend in Saoedi-Arabië onder het mes, maar maakt in Australië weer zijn opwachting bij het team van Ferrari. De scuderia verwacht dat Sainz in Melbourne achter het stuur kan kruipen van zijn SF-24. In Jeddah werd hij vervangen door Oliver Bearman.

Een woordvoerder van Ferrari heeft laten weten dat Carlos Sainz zich weer fit voelt na de operatie. “Hij is oké”, luidde het commentaar. “We verwachten dat hij gaat rijden. Hij en Charles Leclerc zullen weer meevechten in de voorhoede, zoals we dat ook in de eerste twee races hebben gedaan.” Teambaas Frédéric Vasseur liet eerder weten dat het team in aanloop naar de GP van Australië een beslissing zou maken over de line-up.

Door de absentie van Carlos Sainz mocht F2-coureur Oliver Bearman instappen bij Ferrari. De pas 18-jarige Brit drukte zijn stempel op de race in Saoedi-Arabië door als zevende te finishen. Naar verwachting mag hij het stoeltje in Australië dus weer teruggeven aan zijn Spaanse collega. Fred Vasseur heeft alle vertrouwen in de race in Melbourne. “Na een drukke seizoensstart hebben we nu de lange reis naar Australië gemaakt”, verklaarde hij in een persbericht. “Het doel is om hier een agressieve strategie toe te passen om de druk bij Red Bull op te voeren.”

Transfer Sainz

Voor Carlos Sainz is 2024 zijn laatste seizoen bij Ferrari. De tweevoudig racewinnaar wordt volgend jaar vervangen door Lewis Hamilton. Sainz heeft zelf alle vertrouwen in de toekomst, hij weet dat hij populair is bij de verschillende constructeurs. Hij is al meermaals gelinkt aan het Audi-project van 2026, maar zou onlangs ook hebben gesproken met de Mercedes-top.

