Met riante afstand op de concurrentie (en met enig fortuin) heeft Max Verstappen de snelste tijd gereden in de kwalificatie voor de GP van België. De Limburger noteerde in Q3 een foutloze ronde op het moment dat het ertoe deed. Na zeven pole positions eerder dit seizoen zou dit normaliter nummer acht zijn geweest. Echter, Verstappen heeft een gridstraf van vijf plaatsen vanwege een nieuwe versnellingsbakwissel en start zondag de race dus vanaf P6.

Achter Max Verstappen tekenden Charles Leclerc (Ferrari) en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez op het circuit van Spa-Francorchamps respectievelijk voor de tweede en derde tijd. De marge met Verstappen was echter enorm. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull was ruim acht tienden sneller dan Leclerc.

Dat laatste belooft veel voor zondag wanneer Verstappen vanaf de derde startrij – naast Oscar Piastri – de race zal aanvangen, zeker met de editie van 2022 nog vers in het achterhoofd. Destijds startte hij – ook door gridstraffen – als veertiende en zegevierde hij desondanks overtuigend (VIDEO).

Over geluk had Verstappen trouwens eerder in de kwalificatiesessie niet te klagen gehad. Hij vond bijna in Q2 zijn Waterloo na een uitstapje door het grind.

Daniel Ricciardo sneuvelt al in Q1 van kwalificatie

De kwalificatiesessie in de Belgische Ardennen begon onder een dreigend wolkendek met af en toe een zonnetje. Op de opdrogende baan ging het gehele veld op intermediates naar buiten en werden de tijden gaandeweg de sessie sneller. Uiteindelijk sneuvelden Alexander Albon, Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg in het secondenspel. Ricciardo, de opvolger van Nyck de Vries bij AlphaTauri, werd het slachtoffer van de track limits. Door zijn snelste laptime werd een streep gehaald.

In Q2 van de kwalificatie voor de GP van België werden de intermediates ingeruild voor slicks. Esteban Ocon had daar zichtbaar moeite mee en gleed van de baan hard in de boarding, waarna hij met schade de pits moest opzoeken. Het betekende voor de Fransman van Alpine einde verhaal.

Slechte tweede sector wordt Verstappen bijna fataal

Dat laatste gold bijna ook voor Max Verstappen, die eerder op de dag in de vrije training overigens geen tijd had neergezet door de aanhoudende regenval. De kopman van Red Bull had in het tweede deel van de kwalificatie een slechte tweede sector (hij ging even het grind in) en dat werd hem bijna fataal. De tiende tijd was voor Verstappen uiteindelijk net genoeg om alsnog door te gaan naar Q3. In de korte adempauze tussen Q2 en Q3 was Verstappen over de boordradio overigens hoorbaar geïrriteerd richting zijn engineer Gianpiero Lambiase over de gekozen strategie, die hem op zijn beurt van repliek diende. Na de kwalificatiesessie werd overigens meteen weer de vrede getekend.

Naast Esteban Ocon betekende Q2 ook het eindstation voor Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas .

In Q3 van de kwalificatie voor de GP van België was het voor de top-tien vervolgens vooral zaak om op slicks op de droge stukken te blijven en de natte delen te mijden. Max Verstappen beheerst dat kunstje doorgaans als geen ander en dat bewees hij op zijn favoriete circuit opnieuw. Het foutloze rondje leverde hem een verdiende ovatie op van de tienduizenden oranje-fans, die zich met recht kunnen verheugen op zondag. Want op de snelheid van Red Bull en Verstappen lijkt ook in Spa geen maat te staan.

Uitslagen

