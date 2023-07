De eerste vrije training voor de Grand Prix van België is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Aan het eind van de sessie op het circuit van Spa-Francorchamps stond Carlos Sainz bovenaan de tijdenlijst, maar veel gereden werd er door de coureurs niet vanwege de aanhoudende regenval. Max Verstappen eindigde zonder tijd achter zijn naam.

De eerste (en enige) vrije training van het raceweekend van de GP van België was op voorhand al uiterst beladen vanwege het dodelijke ongeval van begin deze maand van Dilano van ’t Hoff. De getalenteerde Dordtenaar van MP Motorsport verongelukte onder natte omstandigheden op Kemmel Straight, het lange rechte stuk na Eau Rouge. In 2019 had ook Anthoine Hubert al op hetzelfde deel van het circuit een fataal ongeluk gehad. In de paddock was donderdag nog uitvoerig stilgestaan bij de dood van beide coureurs.

De training werd vrijdagmiddag onder natte omstandigheden afgewerkt. Aan het begin van de sessie miezerde het nog vooral. Alexander Albon (Williams) en Oscar Piastri (McLaren) gingen als eersten de baan op, op intermediates, en zorgen naast de eerste tijden ook voor enorm veel spray. Dat laatste aspect is de laatste weken voer voor veel discussie en experimenten, onder andere met de sprayguards.

In het vervolg van de sessie kozen de meeste coureurs voor de regenbanden. Dat gold ook voor Max Verstappen, die zondag sowieso niet vanaf pole zal starten vanwege een gridstraf als gevolg van een nieuwe versnellingsbakwissel. Voor de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull betekent het alweer zijn vijfde versnellingsbak van het seizoen.

Sargeant zorgt voor rode vlag in natte training GP België

Halverwege VT1 kwam echter de rode vlag tevoorschijn nadat Logan Sargeant bij Les Combes van de baan schoot, ogenschijnlijk door een afgebroken onderdeel linksvoor. Nadat zijn Williams-bolide was weggetakeld en het harder was gaan regenen, werd de sessie hervat.

De baan bleef enige tijd leeg, totdat eerst Max Verstappen en Sergio Pérez alsnog heel even naar buiten kwamen, voor een kort rondje op hun nieuwe intermediates, maar uiteindelijk werden er geen nieuwe tijden meer gezet. Daarmee bleef de snelste tijd aan het eind van de verregende sessie op naam staan van Ferrari-coureur Carlos Sainz (2.02,207), waarmee hij sneller was dan de McLarens van respectievelijk Oscar Piastri en Lando Norris. Max Verstappen had geen tijd achter zijn naam. Voor wat het waard is…

De vrije training voor de GP van België was overigens de enige training van het weekend. Vanwege het sprintprogramma op zaterdag staat – ijs en weder dienende – later vandaag (om 17.00 uur) al de kwalificatie voor de race op zondag gepland.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

