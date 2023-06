De naam AlphaTauri verdwijnt komend seizoen definitief uit de Formule 1. Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko heeft dat bevestigd. AlphaTauri is het kledingmerk van Red Bull.

De naam AlphaTauri is pas sinds 2020 actief in de Formule 1. Het team Scuderia Toro Rosso werd dat jaar hernoemd. AlphaTauri is de huidge renstal van Nyck de Vries. Max Verstappen debuteerde eerder in de Formule 1 bij Toro Rosso.

Tegenover het Oostenrijkse Kleine Zeitung vertelt Marko onder andere dat de opzet van het satellietteam van Red Bull drastisch zal veranderen. Zo wil men onderdelen van het team overhevelen van de huidige thuisbasis Faenza naar Milton Keynes, waar het team van Red Bull haar thuisbasis heeft. “De oriëntatie is duidelijk: het wordt gebaseerd op Red Bull Racing, voorzover de reglementen dat toestaan. Alles zelf doen is de verkeerde manier”, aldus Marko. Dit jaar wordt er volop gespeculeerd over een mogelijke verkoop van AlphaTauri. Volgens teambaas Franz Tost kloppen die geruchten niet, maar Marko beweert juist van wel.

Na dit seizoen stopt overigens ook Tost bij AlphaTauri. Zijn positie wordt overgenomen door Laurent Mekies.