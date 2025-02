Vanaf 2026 begint voor Red Bull een nieuw hoofdstuk in de Formule 1. Met de komst van Ford als officiële partner zet het team de stap naar een volwaardige status als fabrieksteam. Het betekent het einde van de samenwerking met Honda en een nieuwe fase waarin Red Bull zelf de regie heeft over de ontwikkeling van hun krachtbron. Maar brengt deze grote verandering succes, of ligt er een valkuil op de loer? Otmar Szafnauer waarschuwt Red Bull voor de grootste valkuil.

De eerste stappen als fabrieksteam

Historisch gezien heeft Red Bull altijd als particulier team geopereerd, waarbij motorleveranciers zoals Renault en Honda de krachtbronnen leverden. Vanaf 2026 verandert dat, wanneer Red Bull Powertrains in samenwerking met Ford een volledig eigen aandrijflijn ontwikkelt. De interne verbrandingsmotor wordt geproduceerd in hun nieuwe fabriek in Milton Keynes, terwijl Ford verantwoordelijk is voor het elektrische gedeelte van de hybride motor.

Niet alleen Red Bull, maar ook zusterteam Racing Bulls zal deze krachtbron gebruiken. Dit betekent dat Red Bull Powertrains waardevolle data kan verzamelen van vier auto’s op de grid, een belangrijk voordeel bij het optimaliseren van de motorprestaties.

Grote regelwijziging in 2026

De nieuwe motorreglementen die in 2026 ingaan, brengen een aanzienlijke verschuiving in de krachtsverhoudingen teweeg. De Formule 1 zet nog meer in op elektrificatie, en dat maakt de samenwerking met Ford extra interessant. Red Bull heeft historisch gezien een van de beste chassisafdelingen in de sport, en als ze deze kunnen combineren met een competitieve motor, lijkt de toekomst veelbelovend.

Szafnauer waarschuwt voor mogelijk risico

Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer heeft vertrouwen in de middelen en expertise van Red Bull en Ford, maar plaatst ook een kanttekening. Hij waarschuwt dat de grootste valkuil in de samenwerking tussen de twee partijen schuilt. Het risico bestaat dat Red Bull en Ford in verschillende richtingen gaan trekken. “Er zijn technieken die goed werken bij Ford, maar juist niet in de Formule 1, en dat kan de ontwikkelingen vertragen. Beide partijen moeten op één lijn zitten en aangeven wat wel en niet goed werkt. Als ze dat niet doen, dan kunnen ze zichzelf in de problemen werken,” aldus Szafnauer.

Ford reageert op geruchten

Er gingen geruchten dat het motorproject achter zou lopen op schema, maar de Amerikaanse autofabrikant ontkent dit stellig. CEO Jim Farley gaf aan dat ze volledig op koers liggen om in 2026 competitief te zijn.

Toch is er enige scepsis. Ford heeft een roerige geschiedenis in de Formule 1, met als meest recente poging de mislukte samenwerking met Jaguar begin deze eeuw. Ironisch genoeg is datzelfde team later overgenomen door Red Bull, waardoor de cirkel nu rond is met de nieuwe samenwerking tussen Red Bull en Ford. Of de samenwerking een succesverhaal wordt of een dure les, zal pas in 2026 blijken.

