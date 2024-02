De Formule 1-wereld was (en is) in en rep en roer door het gerucht dat Lewis Hamilton mogelijk voor Ferrari rijdt in 2025. De Britse coureur is sinds jaar en dag aan Mercedes verbonden, maar zal volgens meerdere bronnen koers zetten richting in Italië. Op sociale media konden Formule 1-fans in ieder geval smullen van alle speculaties en wat deze megatransfer zou betekenen voor de rest van de grid.

Oscar Piastri was een van de weinige coureurs die al snel van zich liet horen. In een post op X, het voormalige Twitter, reageerde hij ludiek op alle chaos die ontstond op sociale media: “Heb net een rondje hardgelopen. Heb ik iets gemist?”

Just been for a run. Have I missed anything? — Oscar Piastri (@OscarPiastri) February 1, 2024

Op de Italiaanse toer

Voor Hamilton zou de transfer betekenen dat hij het Engelse Brackley gaat verruilen voor Maranello. Bij een door en door Italiaans team als Ferrari wordt het natuurlijk wel op prijs gesteld als je de taal machtig bent. Veel fans speculeren daarom dat Hamilton zijn Italiaans bij zal moeten spijkeren, helemaal als het op zijn beruchte radioberichten aankomt: ‘Bone, le mie gomme sono finite!‘

Carlos Sainz

Carlos Sainz zou de dupe zijn van een transfer van Hamilton naar Ferrari. Teamgenoot Charles Leclerc heeft zijn contract met de Italianen onlangs verlengd, terwijl de onderhandelingen met Sainz juist op een laag pitje staan. Het gerucht dat Hamilton zijn stoeltje komt inpikken valt dan extra rauw op je dak, zoals onderstaande X-gebruiker mooi heeft verbeeld in een filmpje van voetballer Kylian Mbappé.

Carlos Sainz after finding out the news about Lewis Hamilton joining Ferrari



pic.twitter.com/0TzmBf57uT — Janty (@Utd_janty) February 1, 2024

