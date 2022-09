De eerste vrije training voor de Dutch Grand Prix is een prooi geworden voor George Russell. De coureur van Mercedes noteerde op Circuit Zandvoort een 1:12.455 en was daarmee twee tienden sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen viel al snel uit met technische problemen.

Precies om 12:30 uur is het zover. Na er dagen naar toegeleefd te hebben, gaat op Circuit Zandvoort dan eindelijk de pitstraat open. Lance Stroll is de eerste coureur die op de gladde baan verschijnt, al gauw gevolgd door teamgenoot Sebastian Vettel, Max Verstappen en de overige coureurs. Stroll is ook de eerste die een tijd laat aantekenen: 1.17.820, maar die tijd wordt als snel verbeterd, aanvankelijk door Fernando Alonso en Lando Norris, maar niet veel later ook door Verstappen: 1:15.266.

Door het fijne duinzand is de baan redelijk glad en dat merkt Mick Schumacher als eerste. De Duitser schiet bij de Hans Ernst-bocht even van de baan en in de grindbak, maar kan door. Niet veel later overkomt Haas-teamgenoot Kevin Magnussen op dezelfde plek precies hetzelfde.

Problemen voor Verstappen

Tien minuten na de start staat opeens Verstappen stil. De versnellingsbak van de RB18 van de Nederlander sputtert hevig tegen in de Hugenholtz-bocht en houdt er honderd meter later mee op. Doordat de auto op een vals plat staat – met het risico op wegrollen – moet Verstappen even in zijn auto blijven zitten, maar uiteindelijk kan hij uitstappen en te voet terug naar de paddock.

Voor Max Verstappen duurt de eerste vrije training op Zandvoort slechts tien minuten (Motorsport Images)

Nadat de auto is weggesleept, wordt de stilgelegde sessie hervat. Al snel zijn Alonso en Alex Albon ruim een seconde sneller dan Verstappen, maar halverwege de sessie gaan de tijden nog verder naar beneden. Sainz voert enige tijd de tijdenlijst aan met een 1:12.845, op de hielen gezeten door de verrassend snelle McLarens van Norris en Daniel Ricciardo.

Lees ook: Valse start voor Verstappen op Zandvoort

Mercedes geeft visitekaartje af

Met nog tien minuten te gaan, grijpt Mercedes de macht. Lewis Hamilton en George Russell zijn al de hele sessie redelijk snel, maar vlak voor tijd staan de twee Engelse coureurs opeens bovenaan met een 1:12.455 (Russell) en een 1:12.695 (Hamilton). Die tijden worden in de resterende minuten niet meer verbeterd, alleen Sainz kan nog in de buurt komen.

Lees ook: Afwijkende starttijden voor Dutch Grand Prix

Uitslagen GP Nederland 2022 - 1e Vrije Training