Carlos Sainz heeft zijn weekend van de Grand Prix van België afgetrapt met een snelste tijd in de eerste vrije training. Zijn 1.46.538 was 0.069 sneller dan teamgenoot Charles Leclerc, Max Verstappen volgt op 0.217 op de derde stek.

De sessie gaat van start onder vochtige omstandigheden al blijft het tijdens de sessie grotendeels droog. Het weerhoudt Max Verstappen er in ieder geval niet van om meteen vol aan de slag te gaan. De wereldkampioen zei deze week al de kriebels te hebben om weer te beginnen en dat is duidelijk te zien. Zoals gewoonlijk rijgt hij de snelle rondjes vanaf het begin aan elkaar maar ziet hij ook hoe de Ferrari’s in de tweede helft van de sessie boven hem komen te staan. Carlos Sainz is uiteindelijk nipt sneller dan Leclerc.

Foto: Motorsport Images

Problemen zijn er voor Esteban Ocon, zijn auto haalt hortend en stotend de pits, de Fransman laat zich daarna nauwelijks meer zien op de baan. Het minst fortuinlijk is Valtteri Bottas, hij moet na twee rondjes al uitstappen omdat zijn Alfa Romeo er de brui aan heeft gegegeven. Kevin Magnussen zorgt uiteindelijk voor een neutralisatie als hij er niet in slaagt om zijn garage te halen, de Haas sputtert op start/finish en dan is 7 kilometer door de Ardennen nog een heel eind.

Magnussen zet zijn auto na La Source aan de kant en kan zo naar zijn team wandelen. Het zorgt echter wel voor een lange rode vlag-situatie, de marshalls hebben ruim 10 minuten nodig om de Haas weg te takelen. In de resterende tien minuten gebeurt er weinig. Een naderende regenbui doet de temperatuur al snel dalen. Zodra de eerste druppels vallen, zoekt ook iedereen meteen de pits op. Het blijft Spa-Francorchamps.

Uitslagen GP België 2022 - 1e Vrije Training