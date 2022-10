De derde vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten is een prooi geworden voor Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen klokte in de slotseconden van deze laatste trainingssessie een 1:35.825 en was met die tijd flink sneller dan het Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz op P2 en P3.

De laatste training voor de kwalificatie werd afgewerkt onder een stralende zon (28 graden) en voor een uitverkocht huis. Ruim 100.000 enthousiaste toeschouwers zagen Guanyu Zhou als eerste de baan opgaan, direct gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas en de beide Aston Martins.

Al gauw verschenen de eerste tijden op de borden. Charles Leclerc zette zijn Ferrari F1-75 bovenaan de lijst met een 1:37.471, op de hielen gezeten door Max Verstappen met een 1:37.536 en Sergio Pérez weer een kleine tiende daarachter.

Na de eerste inleidende beschietingen doken Leclerc en Verstappen kort naar binnen, om niet veel later op een verse set zachte banden weer naar buiten te gaan. Direct gingen de tijden verder naar beneden. Dit keer was het de Nederlander die het voortouw nam met een 1:36.706, op drie tienden gevolgd door Leclerc en Pérez stabiel op de derde stek. Achter dit drietal waren beide Alpines van Fernando Alonso en Esteban Ocon op de plaatsen vier en vijf snel. Achter de Franse bolides stonden de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell.

Slijtende softs

Carlos Sainz had het in het eerste kwart van de sessie rustig aan gedaan, maar na een kwartier meldde ook de Spanjaard zich aan het front. Terwijl Sainz zich op mediums (!) tussen Verstappen en Leclerc op de tweede plaats perste, klaagde die laatste over de snelle slijtage van de zachte banden.

Daniel Ricciardo zorgde voor de eerste ophef door stil te vallen en over de radio te melden dat er iets mis was met zijn rempedaal. De Australiër kon (langzaam) doorrijden en kreeg over de boordradio te horen dat de data niets vreemd lieten zien.

23 minuten na de start van de sessie kon Yuki Tsunoda als laatste coureur dan eindelijk ook de baan op. De jonge Japanner van AlphaTauri wist met een veertiende en twaalfde tijd in de eerste twee sessie nog geen potten te breken.

Hamilton kort naar snelste tijd

Halverwege de sessie zag Hamilton zijn kans schoon om de snelste tijd te verbeteren naar 1:36.688, maar Pérez dook daar meteen met een tiende onderdoor (1:36.578). De top vijf na dat eerste half uur zag er dan ook als volgt uit: Pérez, Hamilton, Verstappen, Leclerc en Sainz. Helemaal onderaan de lijst hadden Haas-coureur Kevin Magnussen en Zhou (Alfa Romeo) het moeilijk, terwijl Mick Shumacher zelfs niet eens een tijd had weten te klokken en lang stilstond in de garage.

De tweede helft van deze laatste sessie begon saai. Pas tegen het einde – met zo’n tien minuten te gaan – kregen de toeschouwers weer wat waar voor hun geld. Verstappen scherpte de snelste tijd aan tot 1:36.223. Leclerc liet dat niet over zijn kant gaan en antwoordde met een 1:36.233, één honderdste langzamer dus. Dat de Monegask niet tevreden was bleek wel uit zijn commentaar over de boordradio: “Dat was een rommelig rondje.” Sainz – nu voor het eerst ook op softs – klokte de derde tijd: 1:36.271. In de slotfase ging het nog een tandje harder: Leclerc snelde met nog een minuut te gaan naar 1:36.145, maar Verstappen sloeg direct hard terug met een 1:35.825, een tijd die niet verbeterd werd.

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten begint zo dadelijk om 00:00 uur.

Tijdschema Amerikaanse GP: Wakker blijven tot in de late uurtjes

Uitslagen GP Verenigde Staten 2022 - 3e Vrije Training