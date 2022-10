Een sterke eindsprint van Max Verstappen heeft hem in de derde vrije training de snelste tijd opgeleverd, nadat het juist leek alsof Ferrari er goed bij zat.

Ferrari’s Carlos Sainz en Charles Leclerc eindigden alsnog als tweede en derde, maar wel op 0.294 (Sainz) en 0.309 seconde (Leclerc) van Verstappen. Kort daarvoor stonden de twee Ferrari’s nog bovenaan in wat na een natte vrijdag de eerste droge training op Suzuka was.

Lees ook: Tom Coronel verklapt Suzuka’s geheimen: ‘Een stofwolkje in de Esses, betekent precies goed’

Leclerc vecht op de Japanse omloop voor zijn mogelijk laatste kans op de titel, maar wat dat betreft deelde Verstappen in VT3 alweer een paar tikjes uit. De eerste helemaal in het begin, door gelijk hard te gaan – met een tijd waarmee hij liefst een seconde los was van de rest van het veld.

Aan het eind van de rit hadden de Ferrari-rijders de leiding zoals gezegd overgenomen, tot Verstappen er nog even voor ging zitten. De Nederlander had slechts 1:30.671 nodig voor het rondje Suzuka – en leek sowieso steeds op afspraak meer snelheid uit zijn Red Bull RB18 te kunnen halen.

Leclerc kende ondertussen een paar lastige ‘momentjes’, met de Monegask die zijn Ferrari een keer bijna kwijt was op de kerbstones bij Degner 2. Achter Verstappen en het Ferrari-duo pakte Fernando Alonso de vierde plek, voor Sergio Pérez, die liefst acht tienden trager was dan Verstappen.

Lees ook: Tost: ‘Een goed woordje van Verstappen? Nee, De Vries dankt dit zitje aan zijn rechtervoet’

Uitslagen GP Japan 2022 - 3e Vrije Training