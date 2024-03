Jos Verstappen heeft zich behoorlijk uitgesproken over het schandaal rondom Christian Horner. Waar zijn zoon vooral de focus legt op het racen, noemde Verstappen senior de situatie binnen Red Bull meermaals onhoudbaar. Lewis Hamilton – wiens vader ook nauw betrokken is geweest bij zijn carrière – behoedt zijn concurrent voor ouders die over je schouder meekijken.

Hamilton – die zelf ook kritisch is over ‘Horner-gate’ – werd in de aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië gewezen op het commentaar van Jos Verstappen. Is het goed om altijd een ouder te hebben die over je schouder meekijkt? “Het is een dunne lijn, het hangt natuurlijk af van de persoon”, gaf de 7-voudig wereldkampioen toe. “Er zijn genoeg voorbeelden van relaties waarin het niet goed gaat. Over hun (Max en vader Jos Verstappen, red.) kan ik weinig zeggen, maar je hoort wel het een en ander”, aldus Hamilton.

“Het kan gebeuren dat een ouder niet altijd de beste keuzes maakt. Ik zeg niet dat dat voor Jos Verstappen geldt, maar het is niet ongebruikelijk”, vervolgde Hamilton. “Max is een volwassen man en een kampioen, die kan best zijn eigen beslissingen maken.”

Max Verstappen heeft zich inmiddels ook uitgesproken over het optreden van zijn vader. Volgens de drievoudig wereldkampioen komt er niks tussen hem en vader Jos, ook niet na diens commentaar op Red Bull. “Hij zal het zo gevoeld hebben, maar dat maakt voor mij niet uit. Mijn vader en ik zijn heel close, we blijven altijd samen.”

