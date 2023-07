Lewis Hamilton heeft voor een grote stunt gezorgd. De Mercedes-kopman tekende in de kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Hongarije voor pole position en maakte daarmee een einde aan de bijzondere reeks van Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull Racing had hiervoor vijf poles op rij gescoord. Op de korte Hungaroring kwam hij echter drieduizendste seconde tekort. Lando Norris (McLaren) tekende voor de derde tijd.

Voor Lewis Hamilton was het zijn eerste pole position sinds 2021 (Saoedi-Arabië), maar wel alweer zijn negende pole in Hongarije, een record.

Max Verstappen baalde na afloop van het mislopen van pole position, maar toonde zich tevreden over de upgradepakket van Red Bull, waarvan de luchtinlaat sidepods het meest in het oog springen. “De updates werken”, aldus Verstappen. “De kwalificatiesessie was lastig. We worstelden met de juiste balans. Helaas kwam ik net tekort op Lewis.”

De kwalificatiesessie stond vooral in het teken van het experiment met het nieuwe (meer duurzame) bandenreglement De coureurs moesten in Hongarije voor het eerst verplicht gebruikmaken van de drie bandencompounds : de harde band in Q1, de medium band in Q2 en de zachte band in Q3. Daarnaast is het aantal banden voor het hele GP-weekend teruggebracht van 13 naar 11 setjes per auto.

Max Verstappen toonde zich in de paddock uiterst kritisch op het nieuwe reglement. “Ik vind het helemaal ruk”, stelde hij. “In trainingen kun je niet veel meer doen, omdat je minder banden tot je beschikking hebt. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.”

Vraagtekens bij nieuwe opzet

De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull plaatst ook zijn vraagtekens bij de argumentatie (duurzaamheid) van de FIA. “Wat maken die twee setjes banden nou uit? Ik geloof dat we elk weekend dertig setjes regenbanden weggooien. Dan zou daar ook naar gekeken moeten worden.”

In combinatie met het drukke verkeer op het korte baantje zorgde het nieuwe format in Q1 wel meteen voor een geheel nieuwe dynamiek, waarvan Mercedes-coureur George Russell in Q1 het voornaamste slachtoffer werd. De Brit kwam niet verder dan de achttiende tijd. De zichtbare pijn bij Mercedes-teambaas Toto Wolff werd even later verzacht door de pole position van Lewis Hamilton.

Daniel Ricciardo gaf wel meteen zijn visitekaartje af. De vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri wist bij zijn vuurdoop zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda af te troeven. Tsunoda sneuvelde in Q1 (P17), terwijl Ricciardo wel de eerste schirfting wist te overleven. In Q2 kwam hij tot de dertiende tijd. Ook Carlos Sainz (Ferrari) sneuvelde in Q2.

Pérez maakt einde aan negatieve serie

Daarentegen had Sergio Pérez eindelijk weer eens reden tot lachen. De Mexicaan had in de voorgaande races vijf keer op rij Q3 gemist, maar aan deze negatieve serie kwam op de Hungarijering een einde. Hij kwam tot de negende tijd.

Sergio Pérez beleefde vrijdag nog een beroerde start van zijn Hongaarse raceweekend. Hij crashte door een domme fout al vroeg in VT1, kwam enkele uren later ook in VT2 niet heel sterk uit de verf, maar herstelde zich zaterdagochtend sterk in VT3 met de derde tijd, achter Lewis Hamilton en Max Verstappen. “Hij had een goed ontbijt gehad”, grapte Red Bull-teambaas Christian Horner in de aanloop naar de kwalificatie. “Het is aan hem om te laten zien waartoe hij in staat is.”

Pérez antwoordde op de baan en verlichtte daarmee in ieder geval voor even de druk op zijn schouders, hoewel de speculaties over zijn sportieve toekomst voorlopig onverminderd door zullen gaan.

Voorafgaand aan de kwalificatie werd trouwens aangekondigd dat de Hongaarse Grand Prix tot en met 2032 op de F1-kalender blijft staan. Het huidige contract liep nog tot en met 2027.

Uitslagen