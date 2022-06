Zelf pakte Max Verstappen met een souvereine kwalificatie de poleposition. Titelconcurrenten Sergio Perez en Charles Leclerc zullen vanaf een 13e en een 19e de schade moeten zien te beperken.

De Nederlander kende een uitstekende vrijdag onder droge omstandigheden. De raceruns van de Red Bull bevestigden maar weer het beeld van dit seizoen, de raceauto is in 2022 ontzettend sterk. Leclerc heeft ondertussen zijn gehele krachtbron moeten vervangen na zijn misfortuin in Bakoe vorige week. Hij start achteraan met Yuki Tsunoda die hetzelfde lot trof.

De klasseringen van Pérez en Leclerc creëren ook mogelijkheden voor anderen: zo begint het Haas-duo Magnussen en Schumacher van P5 en P6. Guanyu Zhou scoorde zijn eerste plekje in Q3 en versloeg en passant teamgenoot Valtteri Bottas, voor de tweede achtereenvolgende keer.

Vooraan naast Verstappen neemt Fernando Alonso voor het eerst sinds Hockenheim 2012 weer een plekje op de eerste rij in. De Spanjaard weet dat hij geen match is voor Verstappen over de gehele race-afstand, een rondje op kop hoopt hij er echter wel uit te slepen in bocht 1.

Uitslagen GP Canada 2022 - Kwalificatie