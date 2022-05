De kwalificatie in Monaco is altijd wel goed voor een verrassing en hoewel het geen verrassing is om Charles Leclerc op pole te zien, vinden we Max Verstappen en Lewis Hamilton verder terug op de startopstelling dan we gewend zijn.

De Nederlander dient in Monaco namelijk de vierde plek op de startopstelling in te nemen. Dat dit doorgaans niet per se een beletsel is, bewees hij in Saoedi-Arabië wel. Daar knokte Verstappen zich van plek vier naar de zege. Al is dat in Monaco toch wel andere koek, weet hij ook zelf.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vinden we in Monaco op zijn beurt terug op plaats acht op de grid. De Brit heeft dit jaar echter al twee keer verder terug gestaan: in Saoedi-Arabië en Imola haalde hij de top tien niet eens. Vorig jaar begon hij als zevende in Monaco en eindigde daar ook.

Tegenvallers zijn verder Valtteri Bottas (12e) en Pierre Gasly (17e). Gasly was op dreef in Monaco, maar had pech met de timing van de rode vlag in Q1 en bleef daarin steken. Bottas verloor trainingstijd in VT1, maar reed naar eigen zeggen toch een redelijke ronde. “We zijn gewoon niet zo competitief als gedacht.”

De Grand Prix van Monaco begint om 15:00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen GP Monaco 2022 - Startopstelling