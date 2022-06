Charles Leclerc heeft de vrijdag in Bakoe als snelste afgesloten. Sergio Pérez, die in de eerste training nog bovenaan eindigde, was tweede, voor Max Verstappen. Mercedes kwam wederom niet in het stuk voor.

Leclerc liet zich gelijk in het begin van de sessie al gelden, geholpen door een flinke slipstream reed hij ruim de snelste tijd toen de heren coureurs eerder in de training nog vooral op mediums onderweg waren. Na de switch naar de snellere softs voor de kwalificatieruns, stond hij wederom bovenaan.

Leclerc deed het zes kilometer lange rondje door de straten van Bakoe uiteindelijk in 1:43.224. Pérez kwam een kwart seconde te kort op de Ferrari-coureur. Verstappen had op de derde plek nog een tiende extra achterstand.

Voor Verstappen had er mogelijk wel een snellere tijd ingezeten. Net toen de Nederlander aanzette voor zijn snelle soft-ronde, moest hij van het gas vanwege een gele vlag. Deze werd veroorzaakt door Pérez, die bij bocht vijftien rechtdoor schoot. Carlos Sainz (vijfde) had hier ook last van.

Verstappen verbeterde zich na een extra rondje om zijn banden af te laten koelen nog wel, maar het bleef dus bij P3. Fernando Alonso was vierde. Zijn team Alpine rijdt dit weekend met een hele slanke achtervleugel voor meer topsnelheid, wat ook moet helpen om zondag in te halen in de race.

Mercedes maakte ondertussen geen beste beurt in Bakoe. George Russell en Lewis Hamilton stuiterden naar de zevende en twaalfde plek. Russell op 1.3 seconde, Hamilton op 1.6. Hamilton verwonderde zich over de radio eerder in de sessie al over zijn achterstand op de mannen vooraan.

