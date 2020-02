Terugblik wintertest 2: ‘Gekke spelletjes’ bij de topteams, dringen in de drukke middenmoot

“De topteams spelen gekke spelletjes.” Aldus Valtteri Bottas, zelf coureur van topteam Mercedes. Wie van Mercedes, Ferrari en Red Bull echt het snelst is, is ook na de tweede wintertest nog steeds de vraag. FORMULE 1 zet echter wel vast voor je op een rijtje wie een goede winter heeft gehad. “Mercedes lijkt meer op z’n gemak.”

Mercedes

Heeft de regerend kampioen alles onder controle? Nou… De motor zorgt voor wat probleempjes. Donderdag betekende motorpech einde dag voor Lewis Hamilton, nadat Bottas in week één al een motorprobleem had. En Mercedes-klant Williams (zie onder) had veelvuldig last. Naar verluidt werden Mercedes’ motoren daarna teruggeschroefd. Geen verrassing wellicht, die problemen; Mercedes zei voor de test al met wat motor-issues te zitten.

Volgens Hamilton vallen er na de zes testdagen sowieso nog wel wat probleempjes ‘glad te strijken’. De Brit ziet dat echter niet per se als iets negatiefs: liever problemen tijdens de tests, dan als er geracet wordt. Over het algemeen was het alsnog ‘een goede wintertest’ voor Mercedes, volgens Hamilton.

Mercedes leek waar nodig ook telkens in staat snel te zijn, zoals ook rivaal Sebastian Vettel (Ferrari) opviel. “Mercedes lijkt meer op z’n gemak”, zei hij, met een blik op zowel de lange als korte runs. Bottas onderstreepte dat door op het eind van de laatste testdag ‘even’ de snelste tijd te noteren. Qua kilometers liep de teller door tot 1903 voor Mercedes, vierde voor de week, maar overall nog steeds het meest.

Lees ook: Testdag 6: Bottas blijft bovenaan na late aanval Verstappen op laatste testdag

Ferrari

“Gekke spelletjes”, zou Bottas daarmee op Ferrari hebben gedoeld? De Italiaanse stal voerde het tempo op in testweek twee, met Vettel die donderdag de snelste tijd neerzette. Teamgenoot Charles Leclerc was vrijdag ook rap, met de vierde tijd. Tegelijkertijd vielen de Ferrari’s op door juist niet op te vallen op de lijstjes met topsnelheden, die ze vorig seizoen nog regelmatig domineerden.

De Scuderia heeft dit jaar een auto die ‘wat meer luchtweerstand heeft, omdat we meer downforce wilden’, vertelde Vettel. Maar nog altijd bestaat elders in de paddock het gevoel dat de handrem er ook op stond in de cockpit van de SF1000. Al reed het in week twee wel de meeste rondjes (490).

Van inhouden was ook geen sprake, volgens teambaas Mattia Binotto en Vettel. “Wij geloven niet dat we de snelste auto hebben”, verklaarde Binotto. “We zouden er graag sterker voor staan”, voegde Vettel toe. Indekken, of ware woorden? Ferrari lijkt vooralsnog een groot rood vraagteken.

Red Bull

Tijdens de eerste wintertest was Red Bull de op één na grootste kilometervreter, in week twee liep het veel stroever. 309 ronden was de oogst, waarmee het onderaan dat lijstje staat. Lang hadden harde(re) banden de voorkeur. Pas vrijdagmiddag ging Max Verstappen er voor, op de op één na zachtste band. Het leverde de tweede tijd op, tussen allemaal coureurs op het zachtste rubber in.

De stierenstal viel tussendoor vooral op door de spins die Verstappen en Alexander Albon maakten. Een foutje hier en daar, erkenden de coureurs, maar de RB16 leek soms toch wat moeilijk te besturen, en zeker Verstappens tweede spin op donderdag zag er opmerkelijk uit. “We weten wat het is, geen reden tot zorg”, liet het team optekenen.

Verstappen liet zich na elke dag positief uit. Het team heeft getest wat het wilde testen, bracht al updates en naar tijden is niet gekeken. Maar, erkende hij eerder in de week: “We weten nog niet of het goed genoeg is.” En na de laatste dag, nadat hij de voorbereiding in z’n geheel positief noemde: “Nu hopen dat we in Melbourne competitief zijn.” Geen grootspraak, al is dat gezien week twee misschien ook niet gek.

Lees ook: Verstappen blij na ‘goede’ wintertests: ‘Hopelijk zijn we competitief in Melbourne’

McLaren

Gewoon goed, dat lijkt de beste manier om McLarens winter samen te vatten. Lando Norris zorgde voor wat headlines door te stellen dat de nieuwe auto niet op elk punt evenveel verbeterd is. Wat daardoor over het hoofd werd gezien, is dat hij óók zei dat de auto in totaal een stuk beter is. “We hebben veel vooruitgang geboekt”, liet Carlos Sainz zelfs optekenen, alvorens dat met snelle tijden te onderstrepen.

Renault

Daar stond hij ineens, na een eindsprint vrijdagochtend: voor hij tijdens de lunch de auto moest afstaan aan Esteban Ocon, reed Daniel Ricciardo ineens de snelste tijd. Die werd nog wel verbeterd, maar het was toch even een reminder dat Renault er nog is. Ricciardo straalde de laatste drie dagen ook zichtbaar zelfvertrouwen uit. “Al wordt het wel weer dringen in de middenmoot”, voorspelt de Aussie.

Alpha Tauri

Het team met misschien wel de mooiste livery was ook het team dat misschien wel het minst opviel tijdens de tweede test. Zelfs toen Daniil Kvyat woensdag ineens stilviel op het eind, werd de aandacht nog afgeleid door Verstappen, die een moment daarna spinde. Pierre Gasly had eerder die dag last van een waterlek (onzeker is of dit de auto of motor betrof) maar de overige dagen verliepen probleemloos.

Racing Point

“Copy point”, zo wordt dit team volgens McLarens Zak Brown ook wel genoemd, maar het kopieergedrag lijkt nog altijd een goede beslissing. De Racing Point oogt snel, stabiel en betrouwbaar, zowel in handen van Sergio Pérez als Lance Stroll. Ferrari noemde het team zelfs als mogelijke uitdager, iets dat Racing Points technisch directeur Andrew Green op zijn beurt niet wilde uitsluiten…

Lees ook: Brown over Racing Point: ‘In de pitstraat spreken we al over Copy Point’

Alfa Romeo

Net als in de eerste testweek eindigde Alfa Romeo een dag bovenaan. Dit keer met testrijder Robert Kubica. Het was ook Alfa’s snelste tijd van de week. De dag erop spinde Antonio Giovinazzi en reed schade. “Ik maakte een fout toen de baan nog nat was.” Ervaren rot Kimi Räikkönen maakte vooral meters: “De auto is betrouwbaar. Over twee weken zien we wel waar we staan in Melbourne.”

Haas

Een probleem met de koppeling op de laatste dag betekende een voortijdig einde van de tweede test voor Haas, maar het kleine Amerikaanse team had daarvoor gelukkig wel twee productieve dagen gehad. “De auto voelt heel anders aan dan die van vorig jaar, dat is in elk geval positief”, verklaarde Romain Grosjean.

Williams

Na drie keer motorpech in zes dagen, moest het er even uit: toch wel frustrerend, die problemen met de Mercedes-motor. Het zegt alles over hoezeer dit een betere winter is geweest voor Williams. Vrijdag lag de motorkap er overigens weer af, al zou dat een sensorprobleem geweest zijn. Of de aansluiting echt is gevonden blijft de vraag, maar Williams lijkt niet meer op afstand achteraan te bungelen.

Lees ook: Latifi: Nog niet alle problemen van 2019 zijn opgelost’

De top tien van de tweede testweek, op team: