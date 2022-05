De eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje is een prooi geworden voor Charles Leclerc. De coureur van Ferrari was op het zonovergoten Circuit de Barcelona-Catalunya nipt sneller dan teamcollega Carlos Sainz. Max Verstapppen werd derde.

Voor het eerst sinds de eerste vrije training van de Britse Grand Prix van 2014 stonden er weer eens twee Nederlanders aan de start van een officiële Formule 1-sessie. Destijds waren het Giedo van der Garde (Sauber) en Robin Frijns (Caterham), vrijdag in Spanje kwam naast Verstappen ook Nyck de Vries in actie.

De Vries sneller dan Latifi

De Vries verving bij Williams Alex Albon en deed dat lang niet gek. Halverwege de sessie lag De Vries zelfs korte tijd vierde, op een seconde afstand van Verstappen die op dat moment leidde. Uiteindelijk eindigde de wereldkampioen in de Formule E op de achttiende plaats, pal voor de deur van teamgenoot Nicholas Latifi die een tiende langzamer was dan de Nederlander.

Nyck de Vries in actie voor Williams (Getty Images)

Een prima resultaat voor De Vries die net als de rest van het veld (onder wie ook de ‘rookies’ Juri Vips en Robert Kubica) nadrukkelijk de boodschap had meegekregen om de auto heel te houden en vooral veel data te verzamelen. De voorzichtigheid van de coureurs om de updates aan de auto’s niet meteen kapot te rijden en de bekendheid met het circuit waar in februari nog drie dagen was getest, zorgde ervoor dat het weliswaar de hele sessie druk was op het asfalt, maar het nauwelijks tot incidenten kwam.

Lees ook: Dit zijn alle updates van de Formule 1-teams in Spanje

Verstappen al vroeg de baan op

Verstappen kwam al vroeg in actie. De Nederlander is normaal gesproken een van die coureurs die wat langer in de garage blijft, maar was er in Barcelona op de harde band als de kippen bij om de updates van de RB18 te testen. Dat leidde al vroeg in de sessie tot de snelste tijd, maar nadat de meeste teams in de tweede helft van de sessie overstapten op de zachte en snellere rode band, moest Verstappen zijn meerdere erkennen in de Ferrari’s van Leclerc en Sainz. Het gat naar de scharlakenrode auto’s bedroeg aan het einde van de sessie drie tienden van een seconde.

Max Verstappen (Getty Images)

Mercedes oogt snel

Achter de twee topteams Ferrari en Red Bull leek Mercedes snel. George Russell zat er op de vierde plaats prima bij en Lewis Hamilton eindigde op de zesde stek, een plekje achter thuisfavoriet Fernando Alonso.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje begint om 17.00 uur. Alle starttijden vind je hier: Tijdschema voor de GP Spanje

Uitslagen GP Spanje 2022 - 1e Vrije Training