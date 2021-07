Soms denk je als fotograaf lang na over composities, licht en kaders, soms vliegt een vogel zo je beeld in en heb je een mooie foto te pakken. “Dit is natuurlijk een toevalstreffer en heeft niet zo zeer te maken met mijn kunde als fotograaf”, vertelt Peter van Egmond over deze foto, Laagvlieger geheten.

Van Egmond drukte af toen Fernando Alonso langs stuurde en er plots een vogel in beeld was. “Ik heb ook maar één opname, daarna was het vogeltje gevlogen.” De foto doet denken aan één die Van Egmond jaren geleden maakte:

Foto: Peter van Egmond

“Dat was in 2007 in Indianapolis. Dat is in de kombocht, ik hoorde in de verte een auto aankomen. Toen Mark Webber mijn beeld in kwam rijden, was het natuurlijk te laat: op de volgende foto zie je alleen nog maar een paar veren rondvliegen. Webber had er trouwens niks van gemerkt, ik heb hem de foto laten zien. Ik geloof dat hij het wel zielig vond, want hij is nogal een dierenliefhebber.”

Met de vogel van Alonso liep het een stuk beter af. “Het is gewoon mazzel dat net terwijl ik een auto aan het fotograferen was er een vogel omhoog kwam fladderen. Door het tegenlicht zie je van de toch al donkere vogel alleen het silhouet en daardoor valt hij juist extra op. Het goede nieuws is dat deze vogel nu wel op tijd weg kon komen. Best knap, want Fernando Alonso vloog ook over de baan dit weekend.”

Foto: Peter van Egmond