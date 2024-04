Vanuit Suzuka praat hoofdredacteur André Venema je in deze Paddockpraat Update helemaal bij over de Grand Prix in Japan. Uiteraard bespreken we de dominante zege van Max Verstappen, de problemen bij Williams en de thuisrace van Yuki Tsunoda.

“Max is geen moment in gevaar geweest. Hij heeft de wedstrijd gedomineerd”, vertelt Venema. “Hij heeft laten zien wie de koning van de Formule 1 is”. Terwijl Red Bull goede resultaten neerzette was dit bij het team van Williams helemaal niet het geval. “Dat team betaalt zich helemaal scheel aan reparatiekosten”. Tijdens de vrije training op vrijdag vloog Logan Sargeant al van de baan en vandaag moest Alex Albon eraan geloven. “Het is net alsof die auto vervloekt is op de een of andere manier.”

Daarnaast praat Venema ons bij over de sfeer in Japan en de thuisrace voor Yuki Tsunoda. “Dat ene punt voelde echt als een overwinning. Tsunoda is de eerste Japanse coureur die in een thuiswedstrijd een WK punt pakt.” Benieuwd naar het volledige gesprek? Beluister de Paddockpraat Update van de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



